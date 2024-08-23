李孟諺小三聲明　郭正亮：危機處理經典文章　

李孟諺19日遭爆出與一名來自中國大陸的張姓女子有地下情多年，親密合照也曝光。（照片：PTT） 中評社台北8月23日電／台前“交通部長”李孟諺19日遭爆料與一名來自大陸的張姓女子有婚外情多年，親密合照也曝光，李當天即請辭獲准。有媒體報導，張女住在永和要價新台幣3000多萬的高級社區，此社區則為前遠航董事長張綱維旗下建案。張女21日晚間發出聲明，除向李夫人道歉外，她強調房子是自己努力工作存錢貸款購入的二手屋，並非李孟諺所買。對此，前“立委”郭正亮22日表示，這聲明是危機處理的經典文章。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，“我都懷疑是女生出錢在養李孟諺”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮22日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，“這聲明寫得經典，我教危機管理的，這個是經典文章”。因為張女非常確信她跟李孟諺的性關係沒照片，所以才說跟他變成朋友，所以有合照。郭正亮大讚，“你怎麼知道我們是男女朋友？你沒有親密照片，這個是關鍵點”。“危機處理本來就是所有的地方都有斷點，讓人家無法再罵，罵不下去”。



郭正亮對張女的聲明點出，她已經承認她的錯誤，人事物都做交代，她的房子是2019年之前買的。那時候李孟諺影響不了張綱維，而且她已經寫到這程度，就會不知道該怎麼追打。這如果要再起風波，就要有新的照片出來。郭正亮認為，爆料絕對是來自綠營內部，有一群人滿厲害的，這一定是跟情治單位很熟。

