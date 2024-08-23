盧秀燕偕金牌選手乘熱氣球　化身記者問感受

盧秀燕與運動員林郁婷、李洋一同向民眾揮手致意。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月23日電（記者 方敬為）台中石岡熱氣球嘉年華今天開幕，中國國民黨籍市長盧秀燕邀請奧運女性拳擊金牌林郁婷、羽球男雙金牌李洋共襄盛舉，三人並一同乘坐熱氣球。降落後，盧秀燕重回記者老本行，訪問2位運動員的感想，林郁婷感到新鮮，很好玩；李洋則自曝有懼高症，升上去時感到緊張。盧秀燕隨即牽起李洋的手，安慰對方，並感謝兩人行銷台中，讓世界看到台中。



邁入第四屆的“台中石岡熱氣球嘉年華”自 8月23日舉辦到25日，為台灣西半部唯一熱氣球活動，近年打響名號，盧秀燕上午出席開幕典禮，邀請林郁婷、李洋擔任開幕嘉賓，透過奧運金牌選手的魅力，替活動加持。



林郁婷、李洋兩人都是第一次搭乘熱氣球，林郁婷感到非常有趣，但李洋則因為有些許懼高，相對緊張。盧秀燕在過程中牽起兩人的手，向底下民眾熱情打招呼。



盧秀燕表示，很高興請到奧運金牌選手林郁婷以及李洋，參加台中石岡熱氣球嘉年華擔任領航嘉賓，台中的石岡熱氣球嘉年華是台灣的西部地區第一個誕生的熱氣球活動，過去都是集中在東部，台中是西部第一個舉辦的城市，第一屆就擠進10萬人，非常受到好評，所以市府連年不斷的擴大舉辦。



盧秀燕說，今年除了熱氣球，還有煙火秀、光雕秀、噴火秀，更首度結合演唱會，安排15 組歌手團體接力開唱，歡迎各界踴躍參與。