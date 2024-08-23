查帳受阻　黃珊珊：赴“調查局”印單據副本

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴不止，查帳進度如何？時任競選總幹事、民眾黨“立委”黃珊珊23日表示，因正本單據都在“調查局”手上，碰到現有單據副本不清晰等困難，今天會去“調查局”把所有單據都印回來做進一步比對，還是先讓我們努力。



至於外傳柯文哲向其詢問“外界在說你該辭“立委”，你怎麼看？”黃珊珊回應，子虛烏有就不需要再造謠了。媒體追問，盛傳第三方查帳平台將排除黃珊珊，會否留到第三方公正單位查帳平台成立？黃珊珊強調，她會留到所有的補正完整為止。今天民眾黨也會正式發函會計師公會，請他們協助民眾黨查帳。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



黃珊珊23日上午赴民眾黨部時，接受媒體訪問，對於近幾日都沒有召開查帳進度記者會，黃珊珊解釋道，我們對帳已到一個階段，發生有的單據副本不清晰、摺頁等狀況，而現在正本都在“調查局”手上，因此今天已與“調查局”約定，民眾黨同仁將與“調查局”人員一同到現場把單據副本印回來，對帳的進度就能再進一步，有結果就繼續開記者會。