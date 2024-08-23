綠委王世堅向黃珊珊招手　喊話綠白合作

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷大選帳務風暴、京華城案、北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案等，重創支持度。長期監督柯文哲聞名的民進黨籍“立委”王世堅23日表示，柯文哲已被判社會性的政治死亡，民眾黨將淪為更小的黨。若接下來由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌領導藍白合只會被唾棄，反而他還是很寄望民眾黨籍“立委”黃珊珊與民進黨在“立院”合作。至於是否柯粉小草流向綠營？他強調，小草很堅韌，還無法研判。



王世堅今日上午赴醒吾大樓上《POP撞新聞》廣播節目接受台長黃暐瀚專訪。



王世堅表示，雖說政治獻金法在法律上傷害不大，但柯文哲的形象已被打破，被宣告社會性政治死亡，政治獻金不明，還要幫兒子柯傅堯找豪宅，嚴重傷害年輕人、無殼蝸牛（沒房子者）的心，人物設定已崩壞，過去還跑到國民黨副主席連勝文的帝寶家前，如今自己也變成那樣的人，何其諷刺。2028大選沒有機會，若能痛定思痛，將帳目交給第三方公正單位、全數捐出來做公益，還有可能選個2026縣市首長。



王世堅嘆，他真的不勝唏噓，原本期望柯文哲領導的民眾黨，還能與藍綠分庭抗禮，強大的執政黨被強大的在野黨監督，原先還認為柯清廉、不貪污，接下來民眾黨只會淪為更小的黨，當然好歹還會有發聲的空間，但就變成藍綠對決、小黨林立發聲，希望民眾黨的未來是有能力人來重建。



黃暐瀚追問，未來有能力的人接任意思是？王世堅回應，不該讓很瞎的鷹派，比如黃國昌來領導，有頭無尾去跟中國國民黨合作，國民黨竟也對黃國昌如獲至寶、奉為圭臬。但“立院”藍白合下，國民黨只是為了討回黨產、年改，這樣會把民眾黨害死，將漸漸消失。他原本是很寄望黃珊珊的，黃珊珊在財政收支劃分法很精闢、理性，可與執政的民進黨有效、專業合作。



黃暐瀚說，但黃珊珊已不可能，已被民眾黨中評會停黨權3年，別說領導黨，連2026台北市長都不能代表黨選，實質上就是黃國昌了。

