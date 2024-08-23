台南幫出事傳英賴內鬥　王世堅：放過蔡吧！

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月23日電（記者 張穎齊）賴清德子弟兵、台南幫前“政院”發言人陳宗彥、前“交通部長”李孟諺、民進黨籍新潮流系台南“立委”林宜瑾接連出事，傳出是反賴勢力反撲。獲得英系力挺擔任民進黨中常委的“立委”王世堅向中評社表示，與內鬥全然無關，賴清德對自己與子弟兵都要求甚嚴，檢調是獨立的，此時更不該有說法汙衊蔡英文，蔡卸任後沒涉入政治紛爭，放過蔡英文吧！



王世堅今日上午赴醒吾大樓上《POP撞新聞》廣播節目接受台長黃暐瀚專訪，會後接受中評社訪問。



關於台南幫出事，陳宗彥涉接受性招待被訴、李孟諺婚外情、林宜瑾涉貪助理費案，傳言四起，被認為是民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪被押後，反賴人士集結在蔡英文之下反撲賴系？



王世堅表示，全然無關，他覺得檢調的作法，只是更證實民進黨強調的，政黨政治不會介入司法、調查、審判，賴清德上任後，推動肅貪、打詐、掃黑，若檢調真的會政治辦案，那並不會去查賴清德子弟兵才對，賴也不會願意看到這樣，賴對自己要求甚嚴，還有約束子弟兵，當然子弟兵都是外界取的稱號，賴清德心裡很清楚，司法、檢調都是獨立的，走該走的路、該做的事，政治不會干涉。

