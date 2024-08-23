吳釗燮、林佳龍訪華府　台官方：不評論

台“外交部”發言人劉永健。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）《金融時報》22日報導引述多位知情人士稱，台灣“國安會秘書長”吳釗燮及“外交部長”林佳龍本周訪華府與美方進行會談，這是賴清德5月上任以來的首批高階官員訪美團。台“外交部”發言人劉永健今日對此則表示，“外交部”沒有評論。



民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄表示，空穴不來風，但是黨團毫無所悉，無法評論。



民進黨“外交及國防委員會”“立委”林楚茵受訪也說，我們透過這個媒體才知道訊息，這個會怎麼進行，什麼狀況，並不瞭解。等“立法院”下會期開議，從“國防”預算到國際安全與外交等，都會是委員瞭解重點。



《金融時報》報導稱，美國政府歷屆一直對這項敏感的對話保密，以避免中國大陸抨擊。直到《金融時報》2021年報導後，對話才曝光，當時時任“外交部長”的吳釗燮率領台灣代表團與美國官員在馬里蘭州城市安納波利斯（Annapolis）會面。



最近的一次特別會談則是在2023年2月，吳釗燮與時任“國安會秘書長”、現任“國防部長”的顧立雄與美方官員，在位於維吉尼亞州北部的美國在台協會（AIT）華盛頓總部會晤。



台“外交部”與遠景基金會21日共同舉辦的凱達格蘭論壇，在台北君悅飯店舉行，邀請前日本首相野田佳彥，賴清德親自出席致詞，林佳龍當時就沒有出席，由次長田中光出席致詞。