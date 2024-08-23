台官方債務直逼7兆元　藍委批財務黑洞

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電（記者 楊騰凱）台灣“中央政府”債務明年度將來到新台幣6.85兆元是史上新高。中國國民黨籍“立委”李彥秀今日表示，民進黨政府特別預算編列浮濫，未來收入能否繼續支持是個問號，甚至勞保也潛藏13兆元財務黑洞。財政紀律是“賴政府”必須嚴肅面對的課題。



藍委李彥秀指出，“行政院”昨天通過明年度總預算案，歲入歲出都突破新台幣3兆元，雙雙創下歷史新高。然而至2025年底，台灣“中央政府”累計債務未償餘額將達到6兆8098億元。



李彥秀質疑，台灣“中央政府”債務不僅將續創新高，而且直逼7兆新台幣的大關。民進黨政府說還債金額達到1415億元，是24年來新高，根本是在大玩“數字遊戲”，把人民當三歲小孩。還債金額高，只是守住《公共債務法》的下限，政府歲入編列高，還債的數字自然就高。真實的情況是，還的越多，同時欠的也越多。



李彥秀接著指出，事實上，這些數字還不包括勞保基金精算報告當中高達13兆元的潛藏負債財務黑洞。“審計部”日前就提出警告，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4905億元，未來5年完全無法樂觀。



李彥秀擔憂，明年度“中央政府”總支出將達到3.15兆元，這是2017年1.93兆的1.63倍。“中央政府”支出在這麼短的時間內快速膨脹，加上浮濫的特別預算，政府的財政收入是否能夠支持？支出的成長是否會花在刀口上？地方政府的收入是否得到合理的分配？這些財政紀律的問題，中央與地方財政劃分的問題，“賴政府”必須嚴肅面對。