卓榮泰出席新竹義民祭　藍綠白要角齊聚

卓榮泰今日出席新竹義民祭活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月23日電（記者 盧誠輝）新竹縣義民廟建廟236周年，今日舉行義民節祭祀大典，“行政院長”卓榮泰也應邀出席一年一度的客家傳統祭典，藍綠白地方要角也幾乎全都到場齊聚，一起緬懷傳統的客家忠義精神。



新竹縣義民廟今日舉行義民節祭祀大典，包括卓榮泰、“行政院”發言人陳世凱、政務次長黃世杰、“客委會主委”古秀妃、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、藍委林思銘和徐欣瑩、義民廟董事長林光華和多位藍綠白新竹縣議員都到場出席祭典。



卓榮泰表示，他很高興能親身參與國家級的民俗文化祭典，這是台灣非常獨特且保存歷史久遠的祭典活動，他今天來到義民廟有3項精神要與大家一起共鳴，第一是團結打拚，第二是文化傳承，第三就是韌性的特質。



楊文科指出，客家的信仰中心就是義民廟，新竹義民祭除了得到“客委會”明訂為台灣客庄12大節慶之一，也是“文化部”認證的重要台灣民俗之一，大家都知道義民爺的精神是晴耕雨讀及忠義，客家人才輩出，如吳濁流、鄧雨賢和龍瑛宗等前輩，一直是大家學習的榜樣，新竹縣政府也大力推動並投資教育軟硬體資源，希望“行政院”能多多支持。



新竹縣文化局表示，為了讓各地遊客體驗這一年一度的客家重大盛事，廟方也為信眾精心準備甜粥、魯肉飯、米苔目、仙草茶等客家美食，分享給前來參與祭典的遊客與民眾，希望同沾義民爺的福氣，祈求義民爺的保佑及祝福，也共同參與見證義民文化的傳承及歷久彌新，讓義民爺的忠義與佑民精神持續傳承。