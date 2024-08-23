幾米小火車在宜蘭烏石港重生　縣長親自揭幕

舊版幾米星空飛天小火車經整修後，23日在宜蘭頭城烏石港重現。（宜蘭縣政府提供） 中評社台北8月23日電／宜蘭縣政府與繪本作家幾米團隊合作，2014年以繪本《星空》為主題，在宜蘭火車站前的丟丟噹廣場吊掛幾米星空飛天小火車。升空8年的小火車前年進廠維修，經整修後23日在頭城烏石港重現，成為“蘭陽鐵道5漁村”計劃的新亮點。



憑藉幾米作品的人氣，舊版小火車吸客無數，是宜蘭觀光的象徵之一。但小火車多次受颱風侵襲，曾修復數次，也為了躲避強風，每次颱風前後升降花費約新台幣10萬元。前年9月小火車再次降下避颱後，決定用新版小火車取代。



新版小火車比舊版更堅固，並加上各項加固設施，去年1月取代舊版升空，也讓幾米的繪本世界在廣場重現；舊版小火車經過整修後，坐落在頭城烏石港驛站後方樹林，為了安全不再升空，還加設防護棚架重新呈現在遊客面前。



宜蘭縣府工商旅遊處表示，2022年縣府獲“交通部”觀光署核定重點景區遊憩廊帶“蘭海鐵道5漁村─台灣最美之山海漁鐵博物館”計劃，總經費新台幣2.2億餘元，中央補助款近1.5億餘元，以提升石城、大里、大溪、梗枋及外澳等5漁村的產業價值與觀光環境，帶動經濟效益與觀光產值。

