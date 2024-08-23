台南綠初選激戰不同框？郭國文批謝龍介造謠

郭國文。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選已經激烈開展。中國國民黨“立委”謝龍介日前在政論節目上指出，民進黨“立委”郭國文向麻豆代天府廟方表示，自己不願意跟同黨“立委”陳亭妃同車。郭國文今日痛批謝龍介造謠，內容子虛烏有，完全就是謝龍介憑空杜撰。



謝龍介22日在節目《國民大會》爆料，自己2個月前和郭國文、林俊憲、陳亭妃3個“立委”到麻豆代天府，早上6點開始要遊街，衹有兩部吉普車，郭國文直接跟廟方說，他不跟陳亭妃同車，林俊憲也不跟陳亭妃同車。後來廟方就問謝龍介“可以跟陳亭妃同車嗎？”謝龍介則表示無所謂、生冷不忌。謝龍介說，南部人很單純，同框好像就是挺他的意思，因此郭國文和林俊憲就盡量避免跟陳亭妃同框，現在拚台南市長初選，陳亭妃就變成孤軍奮鬥。



郭國文人在日本參訪，但仍透過辦公室聲明指出，當天自己一到場，廟方就告知他會與“立委”林俊憲同車，不知道為什麼比較晚到的謝龍介可以幻想出不存在的情節，意圖分化民進黨。



郭國文說，根據國民黨市議員蔡育輝日前公布的民調，謝龍介的支持度大概都是民進黨“立委”的一半。郭再度強調，謝龍介並非藍營在台南的最強棒。



郭國文向謝龍介喊話，“2026新郎不一定是你”，不需要急著挑撥、造謠民進黨內的事務，尤其對外放話“不同框”說上了媒體版面，相關新聞用的圖片卻都是三人同框的照片，實在被打臉得非常難看。