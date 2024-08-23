馬祖迎福建客　許淑華：盼兩岸旅遊就此回春

南投縣長許淑華在“南投縣社工師公會埔里地區學生暑期實習成果發表會”上致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月23日電（記者 方敬為）大陸自22日起開放福建居民個人或團體赴馬祖旅遊。中國國民黨籍南投縣長許淑華今日接受中評社訪問表示，期盼兩岸觀光大門就此打開，台灣的觀光產業近期面臨高度逆差，若陸客能夠來台旅遊，對提振觀光業是一大助力。南投是觀光大縣，站在經濟發展的角度，期待兩岸旅遊回春，兩岸多交流，也能促進區域穩定，讓人民受益。



大陸宣布自8月22日起開放福建赴馬祖旅遊，包含個人旅遊及團體旅遊，最長可停留15天。連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌表示，23日就有第一批8名福建旅行業者組團來訪，預計停留5天4夜，走訪全縣4鄉5島，包括過去陸客較少前往的莒光、東引等，馬祖旅遊業者會帶領陸團深入旅遊，讓旅客體驗每個島不同風情與景觀，期待吸引更多大陸好朋友到馬祖觀光。



陸委會對此表示樂見，也同意增開小三通班次，台灣本島的觀光業者則期待兩岸旅遊除了外島地區，本島也能夠有所進展。外傳大陸平潭有100多名旅客也將申請9月中旬搭船來台，近期將送陸委會審核，業者希望兩岸旅遊重啟，救救近來慘澹的台灣觀光旅遊業。

