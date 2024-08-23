2023年台灣民平均壽命80.23歲

近10年民眾平均壽命趨勢圖。（照片：台“內政部”提供） 中評社台北8月23日電／台“內政部”23日公布“2023年簡易生命表”及“第11次（2019至2021年）國民生命表”指出，2023年民眾的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.32歲最高。



“內政部”指出，2023年民眾的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.0歲及9.0歲。



“內政部”透露，雖持續受到人口老化影響，但因COVID－19疫情死亡人數較去年減少，2023年民眾死亡人數計20萬5202人，較2022年減少2927人，其中65歲以上死亡人數15萬5744人（占全台75.90%），較2022年減少2993人。另外，2023年粗死亡率為8.79‰，較2022年減少0.13個千分點；標準化死亡率為每10萬人口429.6人，較去年下降3.2%。



“內政部”說明，因上述緣由，致2023年民眾平均壽命較2022年增加0.39歲，其中男性增加0.31歲、女性增加0.46歲。



“內政部”解釋，以“直轄市”而言，2023年民眾平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.32歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

