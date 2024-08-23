營養午餐一魚四吃　台東縣“班班吃鬼頭刀”

鬼頭刀外銷疲軟，台東縣學校營養午餐，2024年起“班班吃鬼頭刀”。（饒慶鈴臉書） 中評社台東8月23日電／鬼頭刀外銷疲軟，台東縣學校營養午餐2024年起“班班吃鬼頭刀”。中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴23日表示，鬼頭刀價格偏高，很少入菜營養午餐。全縣國中小學生每月可吃到1次鬼頭刀，包含私立及公立學校也都能吃到。學生品嚐新鮮營養的在地漁獲，期盼協助漁民及擴大鬼頭刀的銷售，讓更多人認識和享用台東鬼頭刀的美味。



縣長饒慶鈴23日在臉書宣布，鬼頭刀是成功鎮新港漁港重要的漁獲，更富含營養、有“市場裡的維他命”美稱。全縣國中小新學期營養午餐將首度納入在地鬼頭刀菜單。包括酥炸、紅燒、糖醋與清蒸等美味料理，都是經過學校營養師、團膳業者及廚工集思廣益試作定案。



饒慶鈴說，鬼頭刀富含B12等營養、低膽固醇、低熱量且成長快速、幾乎沒有重金屬污染，是海洋中大型魚類中最可以放心食用的優良海鮮。以往台灣鬼頭刀大多直送歐美做魚排，這2年外銷受阻。希望透過營養午餐逐步推廣到台灣市場，並加強向台北、新北、桃園團膳業者行銷，讓更多鄉親認識營養美味的鬼頭刀料理，幫助漁民擴大銷售通路。



台東縣議員許進榮指出，鬼頭刀是新港區漁會產量最高的漁獲，以前多半銷往美國，但去年起美國不再進口，台灣貨量增加，價格下跌。日前在縣議會定期會建議縣府將鬼頭刀納入縣內學校營養午餐及國軍伙食入菜協助推廣，感謝縣府採納建議。



新港區漁會總幹事陳俊銘表示，今年4、5月份黑鮪魚和鬼頭刀都來報到，外銷瓶頸導致鬼頭刀滯銷。加上花蓮地震交通不便，魚價受影響，感謝縣府支持3年前蓋了新港區漁會水產品加工廠，鬼頭刀能就近加工處理。