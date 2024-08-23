白Youtube抖內流入木可？許甫：已打住

民眾黨副秘書長許甫。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電／媒體報導，台灣民眾黨Youtube頻道“民眾之聲”，2023年獲支持者“抖內”超過新台幣177萬元，但這筆錢疑似進了木可公司。對此，民眾黨副秘書長許甫今天表示，當時是內部閒聊，但後來跟律師討論後，因主管機關沒有明確函示，擔心觸法，所以就此打住。民眾之聲YouTube頻道已經沒有收受抖內，至於抖內金額要如何處理，內部正在研議。



許甫今天透過影片表示，民眾之聲是民眾黨的自媒體，每天開直播，甚至做戶外開講，需耗費許多成本，有很多支持者表達盼能支持頻道經營。民眾黨去年初查閱政黨法第19條第4款規定，其中關於政黨收入來源，包括政黨為宣揚理念所得之收入，有法源依據後，民眾黨就開啟YouTube頻道的抖內。



許甫表示，截至今年1月，因為後台設定問題，支持者的抖內金額都卡在YouTube頻道無法收取；後來因為有添購設備需求，民眾黨內部閒聊討論，是否可請木可公司來協助，可是後來跟律師討論後，因主管機關沒有明確函示，擔心觸法，所以就此打住。



許甫表示，目前民眾之聲YouTube頻道已沒有再收受抖內，至於抖內金額要如何處理，內部正在研議，同時也會請示主管機關釋疑，以便遵循辦理。