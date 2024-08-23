柯Ｐ沒賣新竹農地　李國璋嗆別管人家家務事

李國璋今日對柯文哲新竹農地至今仍未出售一事，不滿怒嗆網紅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲在2024大選前喊說要把所持分的新竹農地出售，但至今仍未出售。當初受柯全權委託將新竹農地恢復為農用的民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋今日出席活動時被媒體問及此事，不滿怒嗆“管人家的家務事管那麼多幹嘛？”



柯文哲曾在1月9日大選前針對新竹農地爭議向媒體表示，“他已經決定要把農地持分賣掉，已跟其他地主溝通，利息算一算，不要虧本就會賣回給其他地主，但那些地主說能不能等選後再買。”但昨日遭中評社獨家揭露至今仍未出售，今日又遭網紅質疑“那時也說這塊地會賣掉、處理掉，但選完都過半年，地還是放在那邊”。



當初受柯文哲全權委託將新竹農地恢復為農用的李國璋，今日陪同民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠出席活動時被媒體問及此事，不滿怒嗆網紅“管人家的家務事管那麼多幹嘛？”對於柯新竹農地的其他質疑內容，則多為評論就快步離去。



李國璋在柯文哲新竹農地遭新竹市府要求限期改善前曾向中評社表示，該處農地會在3月18日改期限內完工並恢復農用，屆時將會在農地上栽種芭樂樹，預估整個清運與恢復農用的費用約新台幣1百到2百萬元。



當時對於柯文哲說已決定在選後賣掉該塊農地，李國璋指出，目前已有多組買家有意願購地，等農地恢復農用後就會接洽適合的買家，扣除掉購地成本後的差價，將比照先前停車場租金所得，全數捐給新竹市政府社會處做公益使用。