柯文哲：知做錯了　外界懷疑我“治國能力”

民眾黨主席柯文哲。（照片：《民眾之聲》YouTube頻道） 中評社台北8月23日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金登錄不實風暴，妻子陳佩琪去看價值新台幣1.2億元的豪宅也成為話題，而民眾黨的支持度跟7月相比下跌2.2%，來到13.8%，好感度方面，被媒體解讀增加220萬人反感。對此，柯文哲今天在網路節目坦承錯誤表示，外界不是懷疑他的誠信，而是懷疑他的“治國能力”，這次就像“出麻疹”，之後就有抵抗力了。



柯文哲今天接受民眾黨自媒體《民眾之聲》YouTube頻道“主席KP唉”節目訪問，針對近期的帳務風波，柯文哲坦承錯誤說，核心業務全部外包，主管的財務的完全沒有double check。



柯文哲表示，外界不是懷疑他的誠信，而是懷疑柯文哲的“治國能力”，不過至今沒有假發票、假帳，亂登倒是真的，這次就像“出麻疹”，之後就有抵抗力了。



柯文哲也點出媒體不公平說，名嘴每天在指控但卻沒證據，“對方每天潑糞，我們要想辦法把自己洗乾淨”，這一路挨打下來，也是很遺憾，就是說在台灣民主改革30年以上，好不容易推翻了國民黨的黨國體制，但他要問，今天司法跟媒體是不是政治工具？司法有台灣人民的信任嗎？



最近看到高虹安前助理王郁文被檢方再提上訴，理由是“犯後態度不佳”，柯文哲表示，很火大”，現在當事人抱怨判決，一開口就面臨再上訴，真的是“天呀！難怪司法不被人民所信任。



節目現場三位青年也表達對此帳務風波的看法，包含認為團隊不夠專業、黨內氣氛不夠團結。對此，柯文哲表示，誠實的說是人力不夠，但失敗就失敗，所以要想辦法，在現有的人力，怎麼做更好的使用。而民眾黨長期以來的問題，的確是發言很自由，一人一把號各吹各的調，這是民眾黨的特色，在黨內民主跟跟黨內紀律需要求取平衡，這點他其實也在思考，他也不希望黨內變成一言堂。



柯文哲最後也說，做的不好的地方就是再努力、再加油，我們保證反省改進、認真工作。