王鴻薇：現在不見得是賴清德訪美的好時機

國民黨籍立委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月24日電（記者 楊騰凱）英國《金融時報》報導指台“國安會秘書長”吳釗燮、“外交部長”林佳龍本周訪華府與美方會談，是賴清德上任以來首度有高階官員訪美。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇向中評社表示，可能是賴近期有意出訪過境美國，才透過兩人前往安排。



不過王鴻薇表示，賴清德當然會希望獲得較好的過境規格，否則一定會被大作文章，但美國現在在大選期間，民主黨、共和黨都在操作反中情緒，此時會不會借力使力，拿台灣當棋子操作選舉的棋子？這點要小心，所以現在不見得是賴訪美的好時機。



英國《金融時報》22日報導，台灣“國安會秘書長”吳釗燮及“外交部長”林佳龍本周訪問華府與美方進行會談，這是賴清德5月上任以來的首批高階訪美團。



王鴻薇表示，對賴清德來說，他一直很希望得到美國的支持，所以賴上任以來也想盡辦法透過訪問“邦交”國來過境美國，好強化台灣與美國之間的關係。因為賴清德過去比較碰不到外交這一塊，在對美關係的經營上，蕭美琴就比賴強了很多。



王鴻薇指出，也就是說，賴清德要培育自己的對美關係人才，或是要親自前去接觸，否則對美聯繫就只能仰賴蕭美琴。所以我們就也看到了，賴清德把原任民進黨副秘書長楊懿珊派往美國擔任駐美副代表，這也是賴清德想要拉近對美關係的一步人事安排。



王鴻薇指出，至於吳釗燮、林佳龍這次訪美，第一個當然也是想要強化對美關係，第二個，我們不排除賴清德近期之內可能想過境美國，希望能獲得一個較好的安排待遇，不要到時候又出現人家不接待，或是過境規格不如過去的蔡英文，那大家一定會大做文章。