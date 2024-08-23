吳豐山任海基會董事長？羅文嘉：未接到消息

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月23日電（記者 鄭羿菲）海基會前董事長鄭文燦涉貪下台後，目前由金仁寶集團創辦人兼總裁許勝雄代理海基會董事長職務，但近日再傳，海基會9月將舉行董監事會議選出原賴清德屬意的前“監察委員”吳豐山出任董事長。海基會秘書長羅文嘉23日澄清，他並未接到任何陸委會的消息，而海基會9月6日的董監事會議議程，也沒有相關議程。



鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，7月8日請辭海基會董事長後獲准。原外界傳出賴清德屬意台南幫大老、前“監察委員”吳豐山接掌海基會。但陸委會在7月18日宣布，由許勝雄代理海基會董事長職務。



許勝雄代理海基會董事長，是第二次回鍋代理。許勝雄自2020年8月起代理海基會董事長2年半，2023年2月交棒給前海基會董事長李大維，但許勝雄仍擔任海基會副董事長一職。2024年7月18日許勝雄又再度代理海基會董事長一職。



海基會23日下午舉辦背景說明會，由海基會副董事長兼秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，海基會董事長的任命，基本上屬於“總統”、“行政院”、陸委會，若有確認，他們一定會將訊息告知，海基會再依程序召開董監事會議，但目前他並未收到任何相關訊息。



羅文嘉說，9月6日將要召開的海基會董監事會議，目前他也沒有看到要選董事長的議程，目前沒有這個議程。