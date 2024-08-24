徐弘庭：特朗普任內退出國際組織　有利中國

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月23日電（記者 張穎齊）美國總統大選將在11月5日舉行，共和黨特朗普對上民主黨賀錦麗，牽動中美、兩岸關係。中國國民黨籍台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，其實特朗普、賀錦麗誰當選，兩岸緊張程度都差不多，當然特朗普比較不可捉摸、所以被認為對台灣的危險性較高；另一方面特朗普若回鍋，對中國大陸有益，因特朗普過去退出一些多邊組織團體，有利中國加入。



徐弘庭表示，這2名候選人對兩岸緊張關係，程度應差不多，當然特朗普可能較大一些，最危險的反而還是美國自己內部選舉，會不會再出像槍擊案這樣的亂子？特朗普危險性高，不可捉摸性強，對台較危險之虞，另一方面特朗普其實是比較會談判的。



徐弘庭說，賀錦麗是後援多，西方許多國家是被迫只能支持賀錦麗，而賀錦麗對台灣會用比較細膩的方式，與現任總統拜登（Joe Biden）政府執政不會差太多，反倒是對中國才會差很多。其實特朗普若回鍋，對中國來說應該好過賀錦麗，因特朗普過去執政，使美國退出許多國際的多邊團體，而中國就有很多地方可加入相關組織。



徐弘庭向中評社說，賀錦麗、特朗普各有特色，都將中國大陸視為競爭對手，但究竟只是良性的競爭？還只是只想壓制對方的對手？賀錦麗、特朗普看起來都是想壓制中國，以維持美國的世界霸權定位，雙方只用不一樣的方式，比如特朗普是憑藉美國力量，進行一對一單邊主義；拜登、賀錦麗是多邊主義，可是賀錦麗在國際手法上，又沒拜登那麼純熟圓滑，所以未來賀錦麗能否繼續聯合西方集體圍堵中國？西方、歐洲國家由於不願與美國脫勾，看起來比較挺賀錦麗。



他還說，美國大選接下來還是要看9月10日的辯論會，目前美選進入弔詭的狀況，特朗普槍擊案後的紅利，隨著民主黨換成賀錦麗，消失了；原本特朗普的副手搭檔、參議員萬斯（JD Vance）有的紅利，也被賀錦麗副手搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）上陣後，抵銷了。