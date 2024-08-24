徐弘庭：柯是在野聯盟朋友　藍沒要落井下石

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月24日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷大選帳務風暴、京華城案等，重創支持度。中國國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，國民黨還是把民眾黨當在野聯盟的朋友，國民黨副主席連勝文有說不會落井下石，國民黨希望柯文哲自己對支持者將爭議說明白，以繼續維持在野力量。



針對柯文哲風暴，國民黨主席朱立倫態度送暖，柯文哲昔日競選台北市長的對手連勝文也說不會落井下石，不過國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平則是追打柯文哲台北市長任內爭議案，國民黨態度分歧。



徐弘庭向中評社說，他覺得還好，這問題並不是政黨與政黨之間的政治事件，而是柯文哲自己要面對的法律、誠信問題，這些都與國民黨無關，國民黨到底是否全黨支持民眾黨？其實並不是最重要，最重要反倒是國民黨仍把民眾黨當朋友。



徐弘庭說，站在在野黨的角度來看，還是希望柯文哲自己能向民眾黨支持者說明白爭議，好維持在野的力量，只有柯自己知道自己的事情、自己可以去做解釋，國民黨作為盟友，該提醒的地方都會善盡。



他說，當然政治是權謀的，當民眾黨陷入到爭議時，國民黨考慮的並非要如何合縱連橫等手段，而是希望所有跟“中華民國”一起的盟友，可以站再一起，希望柯文哲自己把爭議講清楚。



他也提到，國民黨籍的台北市議員有批判柯文哲任內的爭議案，那是就事論事，因京華城、北士科等在法律上有疑義，大家都有懷疑，國民黨並非落井下石，國民黨沒有要介入、或直接幫忙護航或刻意推白營下水，藍白是在野聯盟友軍，都由民眾黨自己去解釋。