新竹客家義民祭　冠軍神豬高達1397台斤

新竹義民祭今年特等獎神豬重達1397台斤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月24日電（記者 盧誠輝）新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟23日舉行客家傳統義民節祭祀大典，數十隻神豬、神羊在義民廟前廣場一字排開，場面相當壯觀。用神豬、神羊來祭天酬神是傳統客家中元祭典，且每年都會舉辦神豬比重和神羊比角長的比賽，逾百年仍未間斷。



新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟在1788年清乾隆年間創建，至今已有236年歷史，是新竹縣客家信仰中心，每年都會由新竹縣各鄉鎮組成的“十五聯庄”輪流舉辦中元祭典。個鄉鎮為了面子，每年舉辦中元祭典時所宰殺的神豬、神羊一年比一年還多。



1953年輪到新埔聯庄舉辦祭典時，曾因信眾預計宰殺逾200台斤以上的大神豬1200到1300隻，引來警方勸導，隔年輪到湖口聯庄舉辦祭典時，更準備了超過2000頭大神豬，讓時任新竹縣長朱盛淇不得不出面向鄉親喊話，把錢省下來蓋石門水庫。



後來宰殺神豬、神羊的數量才開始逐年減少，直到2022年又輪到新埔聯庄舉辦祭典時，僅剩18隻神豬。今年則輪到石光聯庄舉辦，共準備了29隻神豬和5隻神羊，特等獎神豬重達1397台斤(600公克)，特等獎神羊角長度達3尺9分。新竹義民祭每年都吸引眾多遊客到場參觀神豬、神羊，歷久不衰。

