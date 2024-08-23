民眾黨暑期青年營落幕　柯文哲勉不怕失敗　

民眾黨青年部舉辦“行動！未來之眾！”暑期青年營隊高雄場19日圓滿落幕。（照片：民眾黨提供） 中評社高雄8月23日電／台灣民眾黨“行動！未來之眾！”暑期青年營隊高雄場日前落幕。深陷2024大選帳務風暴的黨主席柯文哲仍鼓勵與會學員，不怕失敗才有機會成功，成功和失敗唯一的差別就是意志力。他同時談到民眾黨身為第三大黨的願景，“以民為本”才能永續經營。



由台灣民眾黨青年部舉辦的“行動！未來之眾！”暑期青年營隊高雄場於19日落幕。這次營隊邀請多位民眾黨公職擔任講師，包含黨主席柯文哲、秘書長周榆修、副秘書長許甫、黨籍“立委”張啟楷、黨團主任陳智菡、前“立委”張其祿、新竹市議員宋品瑩、組織部主任黃成峻、社發部主任張清俊等，以互動式教學，結合實務與理論，讓學員“學中做、做中學”。藉由參與模擬記者會、造勢晚會、政策辯論會3場活動，親身感受政治工作的日常，3天活動滿載而歸！



民眾黨青年部主任劉昱鴻說明，本次營隊規劃台北場和高雄場，希望讓更多青年朋友參與，3天的課程安排及實戰活動，傾聽年輕人的心聲，也讓台灣民眾黨更能瞭解青年需求，讓更多人認識並且認同民眾黨的理念。



劉昱鴻指出，從營隊活動中感受到青年朋友的熱情參與，大家一起努力、相互討論、共同成長；接下來民眾黨青年部還將推動“實習生計劃”，讓有興趣參與公共事務工作的青年夥伴，能有機會實際接觸，也歡迎有興趣者向民眾黨青年部報名。



柯文哲在本次營隊演講中，特別點出台灣民眾黨的核心價值：“民眾”才是政治的對象、政治的主體。柯文哲提到，文化的改變必須有清楚的目標，不輕易放棄，堅持自我價值，時間一長，就能展現成果。柯文哲也鼓勵與會學員，不怕失敗才有機會成功，成功和失敗唯一的差別就是意志力，同時談到民眾黨身為第三大黨的願景，“以民為本”才能永續經營。



周榆修則以“幕僚到幕僚長之路”為題，透過自身經驗分享，深入淺出講述身為幕僚，必須兼具強大的心理素質，培養自己“能文能武”的能力，並在不同階段累積應具備的專業素養和應對策略。他也勉勵學員，調整心態、充分準備，讓自己成為“獨一無二的千里馬”，終會找到屬於自己的舞台。



劉昱鴻表示，籌劃營隊的最大目的是希望提供青年夥伴更多參與公共事務的機會，讓更多人關心、參與，深化台灣的民主品質；長遠來看，則是希望將台灣民眾黨打造成“年輕人參政的第一品牌”。



劉昱鴻也提到，本次營隊規劃以“競選台灣民眾黨黨主席”為主軸，透過三大活動：黨主席政見發表記者會、造勢晚會、青年政策辯論會，讓青年夥伴直接參與活動籌劃、展示成果。劉昱鴻強調，營隊內容安排結合理論和實務，課程也結合活動，包含形象建立、媒體應對、台灣政黨板塊分析、“立院”生態、議題研究等課程，盼青年夥伴能學以致用，加深政治活動的理解。