柯建銘欠上千萬港幣？王金平：沒談論過這事

王金平接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）外傳民進黨“立法院”黨團總召柯建銘投資欠了港幣上千萬，媒體下午詢問前“立法院長”王金平是否知道此事？王表示，我們都沒有談論到任何有關這件事，或是經營的狀況。媒體追問最近是否跟柯建銘聯繫？王也說，沒有。



王金平今天出席新書《我只帶來信心》發表會前受訪做以上表示。



有媒體報導，兩岸圈流傳著幾份“律師函”，內容指向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，早年曾與合夥人有意在中國大陸南京投資項目，並向香港資金借款入股；香港合夥方事後驚覺資金已遭掏空，從而尋求台灣律師發函要求柯建銘限期返款，否則將對他提出刑事訴訟，甚至不排除舉行記者會，將內情公諸於世。



原本柯建銘要出席新書發表會，但辦公室最後則說柯建銘腳傷還沒有，因此今天沒有出席新書發表會。



媒體也問到過去柯建銘兒子經商投資，會不會感覺到一方面抗中，一方面賺紅錢？王金平則說，這個他不知道，無從評論。



媒體也追問他民眾黨主席柯文哲議題，之前討論藍白合時，柯文哲認為被逼婚，現在藍營還有情嗎？王金平說，他現在退出政治圈，一切他不加以評論，不瞭解內容。



至於柯文哲曾說過選舉要花費新台幣100億元，聽說是您跟他說的？王金平表示，沒有這回事吧，那是人云亦云，媒體這麼講，他們就跟著這麼講，事實上沒有。



施明德今年1月15日生日當天過世，時報出版今天舉行新書《我只帶來信心》發表會，藍綠政治要角都出席，包括：“監察院長”陳菊、前“立法院長”王金平、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、媒體人陳文茜等人出席，施明德遺孀陳嘉君與女兒施蜜娜、 施笳也出席。