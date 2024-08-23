郝龍斌：柯文哲禁不起檢驗　是民眾黨負債

郝龍斌接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍前台北市長郝龍斌最近針對京華城案槓上台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲，他今天受訪再度說重話，柯文哲對他說什麼，他不在意也不重要，這是迴力鏢。“柯文哲必須要面對自己”，現在大家也用他過去的陳述檢驗他，而現在也透過這些迴力鏢，證實柯文哲禁不起檢驗跟誘惑，“他是一個失敗的政治人物”、“柯文哲已經是民眾黨負債，不是資產”



柯文哲政治獻金案延燒，柯昔日談論美河市案時，曾罵時任市長郝龍斌“如果什麼都搞不清楚，可以去死一死”。郝龍斌今天在新書發表會前受訪說，這是迴力鏢，柯文哲必須要面對自己，柯禁不起檢驗跟誘惑，他是一個失敗的政治人物。



京華城案是否有問題？郝龍斌說，“當然有”，京華城是自拆，用了都市更新條例就違法了，“監察院”及台北市政府堅持的容積獎勵是392%，現在大家都質疑從560%到840%這一段。事實上，京華城當初建起來的量體是672%，根本超過560%，所以爭取560%是為了墊底的工作，但法院已經判決是用12萬平方米去爭取672%，法院判定不行，才爭取560%，京華城合法容積率是392%。



郝龍斌指出，透過檢調、都委會、市府的約談結果，可以知道當初誰決定、誰負責，容積是公共財，也就是市民的財產，作為台北市長、台北市的公務員都必須維護市民權利、維護市民公共財，現在才將市民的公共財圖利企業，他就要負責。



媒體追問，有關都委會有反對的委員，但最後都沒有獲得續聘，是否有操弄之嫌？郝龍斌說，這兩件事情會讓人質疑，首先是反對的都委不被續聘。另外，就是一般在都委會裡頭，成員都有市府局處首長，但是，在幾次重要會議中，許多局處首長都缺席，這也是需要去仔細探討的地方。



有媒體問及，國民黨中央定調目前針對政治獻金假帳風波，傾向“打珊不打柯”的方向。郝龍斌說，柯文哲已經是民眾黨負債，不是資產，如果民眾黨還是一人政黨，透過柯文哲走過的軌跡經過嚴格檢驗，對民眾黨長遠不是好的事情。他現在不在黨中央，他對黨中央定調沒意見，但他覺得藍白一定要合作，但若民眾黨的朋友還是把柯文哲當唯一的對象，民眾黨還是一人政黨，將來藍白合作很困難，民眾黨也可能泡沫化。



郝龍斌認為，民眾黨裡面主要成員應該要撐起這個政黨，“立法院”黨團是民眾黨最重要成員在這裡，他們的表現對民眾黨長遠發展非常重要。



施明德今年1月15日生日當天過世，時報出版今天舉行新書《我只帶來信心》發表會，藍綠政治要角都出席，包括：“監察院長”陳菊、前“立法院長”王金平、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、媒體人陳文茜等人出席，施明德遺孀陳嘉君與女兒施蜜娜、 施笳也出席。