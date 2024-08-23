開放赴馬祖旅遊　羅文嘉：運作馬祖服務中心

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月23日電（記者 鄭羿菲）中國大陸22日宣布，即日起開放福建居民赴馬祖旅遊，旅客可經由小三通出入境，最多停留15天。海基會秘書長羅文嘉23日表示，樂見對岸採取開放的態度，海基會也將在下個月正式運作馬祖服務中心，以因應接下來更多小三通旅客往來的需求，在第一線馬祖提供觀光旅遊等服務。



大陸福建省公安廳出入境管理局22日公告指出，即日起恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦6個月一次有效赴馬祖“個人旅遊簽注”或“團隊旅遊簽注”，可以搭乘小三通航線經黃岐、馬尾口岸出境，並從上述口岸入境返回，最長可停留15天。符合條件的赴台旅遊組團社領隊，可申辦最長有效期1年的多次有效赴馬祖“團隊旅遊簽注”。



陸委會昨天回應，樂見陸方公布恢復福建居民申請赴馬祖進行團體及個人旅遊。政府歡迎陸客到馬祖、金門或台灣旅遊的立場不變。



海基會23日下午舉辦背景說明會，由海基會副董事長兼秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，海基會樂見對岸採取開放的態度，雖然衹有福建，雖然只到馬祖，但總是踏出一步，海基會也會予以正式的回應，海基會將在下個月開始正式運作馬祖服務中心，以因應接下來更多無論是台灣民眾透過馬祖小三通到對岸，或對岸透過馬祖小三通來馬祖，有需要各種旅遊資訊或服務協助時，海基會在第一線有辦公室和人員在馬祖提供服務。



羅文嘉說，海基會在馬祖的服務中心，還是配合陸委會、小三通行政協調中心，及“行政院”金馬辦公室來作業。馬祖與金門稍有不同的是，小三通還是金門比較活絡，到馬祖佔比較大的是觀光旅遊，對岸開放福建居民到馬祖進行不超過15天的旅遊，海基會的工作重點就是在兩岸交流過程中，有任何需要服務的工作都準備好，也因此海基會特別派人在馬祖專職的辦公室服務。



對於兩岸觀光，羅文嘉說，台灣政府一直採取開放態度，民眾可以自由到對岸旅行觀光，但是中國大陸對於民眾來台觀光仍採取禁止，我們希望交流是有來有往的雙向交流，若衹有一方同意、一方不同一，就不叫真正的交流。對於想來台灣走走看看、認識台灣美好價值的人，海基會都張開手臂來歡迎。