施明德過去批馬英九獨裁　王金平感謝

王金平致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍前“立法院長”王金平今天出席已故民進黨前主席施明德《我只帶來信心》新書發表會，他在致詞感謝施明德，曾在九月政爭時要求馬英九辭去國民黨主席，太陽花運動時也痛批馬江政府破壞憲政體制。王金平表示，這兩次行動在他政治生涯最煩擾時，給予十分窩心的力量，自己深深感謝。



《我只帶來信心》，內容記載施明德的演講、公開談話等內容。



王金平有備而來，拿出準備好的講稿說，自己過去和施明德共同在“立法院”為民喉舌，自己特別重視這段同事之誼，2013年9月的特偵組記者會引發九月政爭，當時施明德認為，正義不該是片面的、公理也不是只站在握有權力一方，希望馬英九辭去國民黨主席，馬英九與“行政院長”江宜樺破壞憲政體制，但民眾不允許“總統”破壞權力分立、以黨亂政。



王金平回憶，2014年太陽花學運時，施明德也憤慨發出敬告馬江政府四點聲明，批評馬英九“違憲”濫權、形同獨裁。這兩項行動在他政治生涯最煩擾的時候，給予十分窩心的支持力量，讓自己深深感謝。



王金平也說，2006年8月12日，施明德在台北228紀念公園舉行記者會，希望民眾以一人新台幣100元的方式，在一個月內匯集一百萬人的承諾和授權，若達到一百萬人，他將發動群眾走上凱達格蘭大道靜坐抗議，要求貪腐的陳水扁下台。



他說，2006年10月10日，雙十節當天舉行“天下圍攻”，施明德再次號召百萬人民在“總統府”四周及首都市中心，舉行史無前例的同一天兩次的巨型遊街抗議，從早上9點至深夜12點，估計參與人數超過150萬人。在施明德的的堅持下，和平結束。這種行徑完全表現施明德“以有限的資源或條件，企圖追求無限的目標和理想”的情懷與氣質。