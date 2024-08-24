藍軍搶不回罷樑主導？徐尚賢：鬆懈與算計

前罷捷發言人徐尚賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，市府官司已四連勝，卻仍未拉回議題主導性及帶動輿論，氣氛詭譎。前罷捷發言人徐尚賢接受中評社訪問表示，首先藍綠黨性不同，民進黨是搶到肉才分食，國民黨是拿到肉前就要講條件，這次可能基隆政治版圖藍大於綠，藍營開始鬆懈，甚至可能內部也充滿政治算計，沒有出全力，若認為偶爾有大咖去站台就好，議題主導權當然找不回來。



徐尚賢，1990年生，高雄人，義守大學管理班服務業管理組碩士。曾擔任罷免無黨籍高雄市議員黃捷總部發言人，2022年曾以無黨籍參選鳳山選區高雄市議員。



基隆市府和東岸商場原協力廠商主富服裝公司（NET）間的紛爭，市府已經“4連勝”，“4連勝”指的是基隆地院今年6月認定市府取得東岸商場所有權、今年8月基隆地院駁回NET主張東岸商場權利、NET提出行政假處分聲請被台灣高等行政法院駁回、以及“財政部”促參司駁回NET對經營權易主提出的異議。



曾與藍營合作過一次罷捷經驗的徐尚賢，近期也與罷免無黨籍桃園市議員于北辰團體進行南北串連，並展開罷免綠委黃捷第一階段且已收取超過一千份的提議書。徐尚賢認為藍營的問題很明顯出在兩點，第一，是出在基隆政治版圖藍大於綠，所以開始鬆懈，第二，可能內部也充滿政治算計，所以開始不團結、不想讓事情圓滿、甚至扯後腿。



徐尚賢表示，現在很明確可以看到罷免謝國樑已沒有正當性，罷免理由不存在了，因為一開始基隆人要罷免謝國樑，本來就直指NET事件官司的問題，現已還謝國樑清白。那國民黨應該做什麼事，當然要集全黨之力、所有媒體管道來告訴全台民眾謝國樑是清白的，但並沒有這麼做，代表內部開始有其他聲音，認為不希望或不需要這麼做。



徐尚賢表示，要知道，民進黨到任何時刻都絕對不會放棄，雖然可能會找理由、提前找台階下，但絕對不會放棄。反而，國民黨是會鬆懈的，如果國民黨不告訴支持者，要全力把這些票催出來，那風險與危機就產生了，要是民進黨還是催出逼近門檻的票，那就死定了。