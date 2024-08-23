陳菊：台灣社會能不能有更多和解？

陳菊致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）台“監察院長”陳菊今天出席已故民進黨前主席施明德新書發表會時，借用施明德生前希望台灣社會需要有更多的寬恕說，台灣社會能不能有更多和解，理性對話、互相包容，我們可以有不同，但對社會公平正義、美好追求應該是相同的，但為什麼我們會這樣彼此的敵視、老死不相往來？她對這樣的社會很不能理解。



陳菊說，她與王金平不同政黨，不過，我們都來自高雄。對王院長都一直敬重他，她與王金平就沒有這個問題，我們有不同，但是很多時候對於王院長尊重，不會因為不同政黨就沒有信心，一向非常敬重他。今日因為施明德，讓很多不同的人共聚在一起，是最近社會很少看到的畫面，這樣畫面很有意思。



施明德今年1月15日生日當天過世，時報出版今天舉行新書《我只帶來信心》發表會，藍綠政治要角都出席，包括：“監察院長”陳菊、前“立法院長”王金平、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、余紀忠文教基金會董事長余範英、媒體人陳文茜等人出席，施明德遺孀陳嘉君與女兒施蜜娜、施笳也出席。



陳菊致詞時除了提到施明德在美麗島大審時視死如歸的態度外也說，施明德出獄時就住在她跟她弟弟住家的頂樓，當時施明德認為光是忍耐是不夠的，台灣社會需要有更多的寬恕。所以，這都代表施明德一生受盡苦難、折磨，但他一直有更多的寬容，期待追求的社會是寬容的，可以容納不同的意見，是大家欣賞彼此的不同。



陳菊說，今天施明德這本書要傳達的是台灣社會能不能有更多和解，理性對話、互相包容，我們可以有不同，但對社會公平正義、美好追求應該是相同的，但為什麼我們會這樣彼此的敵視、老死不相往來？我對這樣的社會很不能理解。