賴政府承認北台供電不足　曾煥程：民間不滿

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月24日電（記者 方敬為）台灣電力公司日前以“北台灣供電不足”為由，表示將不再核定桃園以北地區設立5MW以上資料中心。“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，賴政府能源單位親曝北台灣供電不足，形同承認“電力吃緊”，這讓企業界相當不滿，政府供電不穩定，還要漲電價。



曾煥程提到，加上賴政府的能源配比以火力發電為主，導致台灣產業無法避免碳稅問題，未來恐怕拖垮出口競爭力，業界對民進黨政府的能源政策積怨已深，如今台電又以供電不足為由，限制北部發展，負面因素堆疊，業界質疑加劇，對賴政府有傷。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職。



台電公司董事長曾文生日前以北台灣供電不足為由，提出桃園以北地區不再核定5MW以上資料中心，引發國民黨籍桃園市長張善政質疑，民進黨政府一方面宣稱台灣不缺電，卻又以北部供電不足為由限制地方產業發展。



曾煥程表示，民進黨政府的能源政策已經使產業界積怨已久，尤其中小企業相當不滿，政府為了扶植半導體、晶圓等高耗能產業，能源供應以滿足特定產業為主，卻又要調漲工業用電與民生用電費率，等於是要全民支撐科技產業，而科技產業高獲利，電價調漲的影響不大，但對中小企業而言，電價調漲卻恐怕導致營運成本攀升。



曾煥程指出，民進黨政府要關閉核能，導致發電成本有增無減，進而反映到電價，對企業而言，若電價調漲，但至少能源供應穩定或許還可以接受，可是當前的情況是，工業用電費率上漲，能源卻不穩定，企業發展因此要面臨營運損失，台電又親口承認“北台灣供電不足”，中小企業主不免會質疑，供電不穩憑什麼漲電價？不免會質疑，民進黨政府宣稱電力充足，為何卻跳電頻繁？為何會需要“中電北送”或“南電北送”？