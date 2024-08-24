陳文茜爆秘辛　施明德曾赴美演說提不宣布台獨

陳文茜致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）媒體人陳文茜今天出席已故民進黨前主席施明德新書發表會時，提及她與施明德過去在民進黨的一段回憶，施明德曾經在赴美國演講時，與她討論演講內容，她建議施應公開宣佈民進黨若執政，不必也不會宣布台獨，施當時在美國演說確實就這樣說。“幫民進黨鋪一條走上執政的路”，讓民進黨後來執政的人陳水扁、蔡英文、賴清德，沒有人再需要宣布台獨。



施明德今年1月15日生日當天過世，時報出版今天舉行新書《我只帶來信心》發表會，藍綠政治要角都出席，包括：監察院長陳菊、前立法院長王金平、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、余紀忠文教基金會董事長余範英、媒體人陳文茜等人出席，施明德遺孀陳嘉君與女兒施蜜娜、施笳也出席。



陳文茜出席新書發表會致詞時說，她過去在台大法律系四年級就看到過施明德，陳菊是施明德坐牢出來最真心的女性朋友。施明德擔任民進黨主席時，有一天把她叫進去辦公室，說要去美國演講，問她該去說什麼。



她當時建議，或許提到台獨黨綱是基本精神，但是民進黨當選之後，美國會考量會不會捲入美中戰爭風險，變成民進黨執政要考量的很重大議題，台獨黨綱會引起紛爭，希望用重大聲明取代台獨黨綱。施明德到美國國會演說，有許多對台友好眾議員，施公開宣布若民進黨執政，不必，也不會宣布台獨。這個建議是他們之間的秘密，因為施身邊幕僚都是很強本土派的人，她也在觀察會不會講，結果真的講了。



陳文茜說，施明德這番談話，回來民進黨部，後來有一位台北市黨部主委拉白色布條，寫著黑字“台奸滾出民進黨”。大多數的人都苟且偷生，都是膽小鬼，施明德不是浪漫，而是認為什麼事情要做，就站出來對抗，“幫民進黨鋪一條走上執政的路”，讓民進黨後來執政的人陳水扁、蔡英文、賴清德，沒有人再需要宣布台獨。