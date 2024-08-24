柯文哲風暴延燒　北士科案涉新光吳欣盈家族

台北北投士林科技園區有爭議的T17、T18，為新光人壽得標土地。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月24日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案、北投士林科技園區案，被質疑涉嫌護航業者、造假會議記錄等，台北地檢署5月已分他字案進行調查，將柯文哲列為貪污罪被告，並陸續約談相關人員。由於涉及柯2024大選副手吳欣盈家族的新光人壽，傳言紛飛。



政治評論員李正皓22日宣稱，柯文哲“親自召開”、“親自簽名”、“親自裁示”的2場北士科土地案關鍵會議紀錄，“成為最有可能定罪柯文哲圖利罪的一個超級大案”。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，完全沒證據的捕風捉影。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安對於北士科案強調，市府全力配合檢調偵辦，希望盡快釐清事實、還原真相，若發現不法絕對依法追究，若沒問題當然會還清白。



北投士林科技園區占地約94.38公頃，座落於台北市北投區與士林區交界、北投區南側洲美地區一帶的產業園區，與兒童新樂園、科教館、天文館等學術地標接壤。鄰近有數座醫院、陽明交通大學、台北榮民總醫院、台北護理健康大學等地標，以“智慧健康產業”為主軸發展，被台北市視為是市內下一個新興產業發展區域。



柯文哲遭批評，在台北市長任內將外界評估總價平均在300億元新台幣以上的北士科T16、T17、T18等3塊基地分開招標，期中T17、T18決標的金額加起來僅有44億元，還免投資計劃、權利金底價也下修，更爆出投標的僅有新光人壽一家，最後也順利得標，而新壽的背後正是吳欣盈家族。



藍綠台北市議員質疑，過去柯市府招商不力，北士科地上權屢屢流標，吳欣盈2019年當選為民眾黨不分區“立委”，柯市府2021年將軟橋段整合完成的超過8公傾土地，拆分三案T16、17、18發包，但市長室會議時，柯文哲決定T16納入投資計劃書評選，T17、T18卻免提投資計劃書。2021年10月13日新光人壽便以44億取得T17、18地上權。