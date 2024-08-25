《黑神話：悟空》爆紅　游智彬：亂酸沒道理

新黨副秘書長游智彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月25日電（記者 蔣繼平）中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，台灣這幾天也熱議，網路上卻有綠粉網民酸言酸語。新黨副秘書長游智彬接受中評社訪問表示，西遊記是華人耳熟能詳的故事，等於是發揚中國文化到全世界，這次的成功也看到中國大陸的自信心，兩岸同文同種，應該要開心、感到驕傲，並去設法加入這個市場，讓年輕人有更多發展機會。他也說，為何意識形態造成社會分裂，反而是台灣要反思的地方。



游智彬，淡江大學中國大陸研究所碩士、廈門大學金融學博士，曾任杭州台商協會理事。現任新黨副秘書長、桃園市政府顧問、中華青年發展聯合會副理事長。目前正發起“罷免無黨籍桃園市議員于北辰”的連署行動。



中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》本月20日全球上架後，總銷量超過450萬份，同時上線220萬人也寫下紀錄，這幾天也成為兩岸民眾熱議話題。3A遊戲是遊戲製作的分水嶺，代表高成本、大規模、高品質（A lot of time, A lot of money, A lot of resource）。



游智彬表示，《黑神話：悟空》實在太火了，在網路上造成許多討論，當然會成功有其原因，首先技術上可以跟上海外國家譬如歐美日的製作技術，玩起來遊戲流暢度高，畫風精細，再來就是用遊戲背景以“西遊記”為藍本來設計，西遊記在華人社會廣泛流傳，也劇情與角色都為人所熟知，很容易受到大家的認同。



令人不解的是，《黑神話：悟空》很火，但台灣網路也是吵翻。游智彬表示，網路上許多台派、綠粉不滿陸製遊戲爆紅，開始許多酸言酸語，甚至還嗆“這麼喜歡就滾出台灣”，連網紅要來體驗遊戲還故意說“準備被出征了”，用反諷自嘲方式來博眼球，都顯示台灣社會充滿著矛盾。

