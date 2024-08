《黑神話：悟空》爆紅　游智彬：亂酸沒道理

新黨副秘書長游智彬。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄8月25日電(記者 蔣繼平)中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話:悟空》爆紅,台灣這幾天也熱議,網路上卻有綠粉網民酸言酸語。新黨副秘書長游智彬接受中評社訪問表示,西遊記是華人耳熟能詳的故事,等於是發揚中國文化到全世界,這次的成功也看到中國大陸的自信心,兩岸同文同種,應該要開心、感到驕傲,並去設法加入這個市場,讓年輕人有更多發展機會。他也說,為何意識形態造成社會分裂,反而是台灣要反思的地方。



游智彬,淡江大學中國大陸研究所碩士、廈門大學金融學博士,曾任杭州台商協會理事。現任新黨副秘書長、桃園市政府顧問、中華青年發展聯合會副理事長。目前正發起“罷免無黨籍桃園市議員于北辰”的連署行動。



中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話:悟空》本月20日全球上架後,總銷量超過450萬份,同時上線220萬人也寫下紀錄,這幾天也成為兩岸民眾熱議話題。3A遊戲是遊戲製作的分水嶺,代表高成本、大規模、高品質(A lot of time, A lot of money, A lot of resource)。



游智彬表示,《黑神話:悟空》實在太火了,在網路上造成許多討論,當然會成功有其原因,首先技術上可以跟上海外國家譬如歐美日的製作技術,玩起來遊戲流暢度高,畫風精細,再來就是用遊戲背景以“西遊記”為藍本來設計,西遊記在華人社會廣泛流傳,也劇情與角色都為人所熟知,很容易受到大家的認同。



令人不解的是,《黑神話:悟空》很火,但台灣網路也是吵翻。游智彬表示,網路上許多台派、綠粉不滿陸製遊戲爆紅,開始許多酸言酸語,甚至還嗆“這麼喜歡就滾出台灣”,連網紅要來體驗遊戲還故意說“準備被出征了”,用反諷自嘲方式來博眼球,都顯示台灣社會充滿著矛盾。