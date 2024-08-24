高雄八二三台海戰役紀念館看和平可貴

“八二三台海戰役紀念館”門口有青天白日旗及祝賀鮮花。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月24日電（記者 蔣繼平）今年是“八二三炮戰”的66週年紀念，高雄市衛武營公園就有一座“八二三台海戰役紀念館”，紀念日當天門口擺放鮮花，雖無特別舉辦活動，仍顯示出紀念之意。特別來看展的68歲的徐姓退伍軍人，看到展示富有歷史意義的照片檔案，直呼“沒有八二三炮戰，就沒有現在的台灣”，他不用細看介紹，“44天砲轟47萬發”、“單打雙不打”早就朗朗上口，都是烙印在腦海里的故事。



高雄市的衛武營公園裡有一座“八二三台海戰役紀念館”，一走進櫃台會先看到視覺意象及戰爭的年表，一樓依序看到戰爭前、中、後期的介紹，開戰背景及原因、砲戰經過及國軍反擊、砲戰結果；現場還可以戴鋼盔穿防彈背心躲防空洞，實際體驗砲聲隆隆的震撼力；二樓介紹戰爭功勛，並省思戰爭的代價與和平的可貴。



另外，在衛武營公園對面，隔著三多路的中正公園，還有一座“高雄八二三台海戰役紀念碑”，建於1998年，為台灣本島第一座八二三砲戰紀念碑。從紀念館步行約5分鐘即可抵達。



今年是“八二三炮戰”的66週年紀念，“八二三台海戰役紀念館”在門口兩側擺放明顯的青天白日旗，也有擺放署名由民進黨籍高雄市長陳其邁致贈的鮮花，雖無特別辦理活動，一整天仍有近50人進館參觀，其中不乏是退伍軍人或軍眷，也遇到一組年輕情侶。在櫃台值班的替代役男也說，許多老兵來都會說故事，讓他上了好幾門歷史課。



八二三炮戰（中國大陸稱金門炮戰），又稱第二次台灣海峽危機，是指1958年到1979年（戰況最烈為1958年8月23日至10月5日之間），發生於金門、馬祖及其他中國大陸東岸的一場戰役。 中國人民解放軍，與中華民國國軍，以隔海砲擊為主要戰術的行動，因此被稱為八二三砲戰。