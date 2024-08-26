陳文甲析日本自民黨派系　對台灣很謹慎

陳文甲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月26日電（記者 黃筱筠）日本眾議員石破茂與前首相野田佳彥日前分別訪台，對台海議題態度謹慎。開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問分析，這兩位都想選黨魁，對訪台具有政治外交意涵，加上中日關係緊張，他們態度都是務實謹慎。日本有日本自身利益立場，不只是親中與親美立場，希望在中美之間取得平衡，日方也希望中日關係穩定，可以理解兩人採取謹慎、溫和、持平的態度。



已故日本前首相安倍晉三卸任後曾提及“台灣有事就是日本有事”，石破茂與野田佳彥訪台都沒有提及類似說法。陳文甲認為，那也是安倍卸任之後講的，以“國會議員”身份提出“台灣有事就是日本有事”。但對於具現職行政官員者或是角逐大位者，這樣說法不合適，這會刺激中國，石破茂謹慎態度，是可以理解，必須要保持戰略模糊。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授，專長為國際時事評論、國際關係研究、“國安”戰略研究。



日本首相岸田文雄日前公開宣布不參加自民黨總裁選舉，日本政壇各派勢力目前至少有10人表態，有意參加9月27日進行黨內選舉，競爭可以說是愈發激烈。由於自民黨目前居國會多數，選出的新任總裁將成為下屆首相。《日經》表示，部分候選人的支持層互相競爭，使得這場爭奪戰可能會持續到預定於9月12日的公告發布為止。



石破茂與野田佳彥訪台，但對於安全議題並未強硬表態，兩人是親中勢力嗎？訪台目的為何？



陳文甲表示，他們都想選黨魁，石破茂想要參選自民黨黨魁，野田佳彥是立憲民主黨重要人物，現在台海局勢不穩定狀況訪台，具有政治外交意涵。中日關係目前緊張，加上兩黨馬上要改選黨魁，兩人對於台海、台日安全議題並沒有強硬表態，石破茂與野田態度非常務實謹慎。