連戰夫婦60周年鑽石婚宴　藍大咖齊聚祝福

連戰夫婦慶祝60年鑽石婚，設宴邀請藍營要角。（連辦提供） 中評社台北8月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席連戰夫婦今晚在台北市寒舍艾美酒店，擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴。除了國民黨主席朱立倫在美國訪問途中無法參加，黨內包括馬英九、前“立法院長”王金平、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、前國民黨主席洪秀柱和吳伯雄、前“考試院長”關中、前“監察院長”錢復等藍軍大咖都出席致賀。



87歲的連戰2019年至今共歷經3場大病，包括心房纖維顫動、攝護腺癌，以及最近一次的中風，今年都在積極調養。連戰辦公室在事前就曾對外表示，連戰仍非常關心時事，盼能藉由鑽石婚宴與老朋友相聚外，念茲在茲的更是兩岸情勢發展，希望能追求最終和平。



這場晚宴席開30桌，連戰上周在女兒連詠心陪同下，親自到場會勘，檢查播放短片及場地，希望鑽石婚宴能順利舉行。但酒店三樓的宴會現場並未開放媒體採訪，眾多媒體只能在酒店一樓門口守候，連辦則表示待活動開始後，將提供相關照片給媒體參考。



今晚的宴會現場，預計安排馬英九、王金平和關中等人上台致詞，女主角連方瑀也會發表簡短談話。由於連方瑀愛好唱歌，2015年在兩人50周年的金婚宴上，她曾在賓客面前獻唱，還贈送專屬CD當成伴手禮，今晚是否能再看到連方瑀高歌，預料也會成宴會另一個焦點。



