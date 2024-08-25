中評鏡頭：桃園日據米倉改造成六廿四故事館

桃園大溪六廿四故事館為日據米倉改造成而。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月25日電（記者 盧誠輝）桃園大溪六廿四故事館原為日據時期所興建的米糧倉庫，在1942年建成，二戰後曾作為台憲兵隊宿舍，後來更成為大溪農會倉庫，因該處保留日據時期倉庫特殊構法，2017年被桃園市政府登錄為歷史建築，2021年更斥資新台幣逾4千多萬元修復再利用，並命名為“六廿四故事館”(六廿四指的是6月24日關公聖誕)。



日劇米倉會改造成六廿四故事館，主因是桃園市大溪區早年是台灣內陸重要且繁華的河港，許多日用品、茶葉、木材等商品多從大溪出口，大溪也因此成為神桌、傢俱等木藝發展的重鎮，當時大溪居民多信奉關聖帝君，每年黃曆6月24日關聖帝君聖誕慶典，大溪居民會大勢慶祝，宛如大溪人的第二個過年，桃園市府為保存大溪居民共同的重要民俗活動，因此特別以關聖帝君黃曆生日來命名，並在倉庫內展示大溪居民歷年慶祝關聖帝君生日的文化紀錄。



六廿四故事館共有2層樓，1樓為常設展館，共分別為“一起來熱鬧”、“走進遶境隊伍”、“六月大溪動起來”、“憨子弟精神”、“老糧倉新生命”等五大區域。每周二到周日上午9時30分到下午5時開放免費參觀，很適合親子遊客安排半日或一日遊，來此感受專屬大溪人的慶典與故事。