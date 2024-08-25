連方瑀甜喊話連戰：下輩子希望仍成為你牽手

連方瑀向連戰甜蜜喊話。（連辦提供） 中評社台北8月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席連戰夫婦24日晚在台北市五星級酒店寒舍艾美，擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴。連方瑀在宴會中致詞時感性表示，“十年修得同船渡、百年修得共枕眠”，60年前兩人因緣分、愛情成為終身伴侶，接著向連戰甜蜜喊話說“戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴；如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手”。



連戰24日晚席開20桌、宴請300多位政商名流，包括蕭萬長、前“立法院長”王金平、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、前“考試院長”關中、前“監察院長”錢復、前台北市長郝龍斌、前台中市胡志強和國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷、台中“立委”黃健豪、廖偉翔、新北“立委”張智倫、葉元之等都到場祝賀。



宴會過程特別安排連方瑀致詞，她表示， “十年修得同船渡、百年修得共枕眠”，60年前，29歲的連戰和21歲的方瑀，因為緣分、因為愛情，成為終生伴侶，許下天長地久、恩愛相守、共度一生的盟約。



連方瑀說，在這悠悠60年的歲月之中 ，他們也從兩口之家，發展成了一個20人的家庭。60年來，戰哥就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜，為全家遮風擋雨，2萬多個日子，他們一起分享了無數的歡樂時光，也共同度過了許多艱難的時刻。戰哥和她始終相濡以沫，攜手同行。尤其是戰哥生病後，更是互相扶持，深刻體會“少年夫妻老來伴”的意義。



連方瑀也感性提到，她要謝謝戰哥這60年始終不渝的包容、信任與照顧，更向連戰甜蜜喊話說“戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手”，她也打趣接著說，但問題是“不知道你是否願意”。據轉述，連戰對此臉上堆滿笑容，也輕輕地鼓掌向連方瑀回應。