連戰鑽石婚宴　12道菜色曝光

連戰鑽石婚宴的12道豐富菜色。（中評社） 中評社台北8月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席連戰夫婦24日晚在台北市五星級酒店寒舍艾美，擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，現場席開20桌，菜色包含和牛、燕窩、龍蝦等非常豐富，且都是由連方瑀一手安排，誠意十足，現場與會賓客共約300人一起見證連戰夫婦結縭60年的感情，氣氛溫馨熱鬧。



根據現場曝光的菜單，開胃菜的部分有麻辣涼拌豬肚絲、避風塘腩排、蝦乾辣味炒芥蘭、沙姜黃皮雞、寶貝先知鴨、生抽蝦皇，接著則是30年老菜脯花膠燉竹絲雞盅、姜蔥老酒山奈焗活龍蝦、吉品乾鮑伴日本關東刺參、香煎日本A4和牛肋眼牛排、羊肚菌日本百合鮮蘆筍，最後則是20年老陳皮燉雪梨官燕。



連戰24日晚宴請的藍營要角包括蕭萬長、前“立法院長”王金平、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、前“考試院長”關中、前“監察院長”錢復、前台北市長郝龍斌、前台中市胡志強和國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷、台中“立委”黃健豪、廖偉翔、新北“立委”張智倫、葉元之等都到場祝賀。



原本也有受邀出席且要上台致詞的馬英九，則因為小感冒，考量避免傳染給連戰夫婦而臨時取消出席。



另外，國民黨主席朱立倫因人在美國，特地送上花籃致意，他寫下“生日快樂，福壽安康”，國民黨新北市長侯友宜雖未受邀，仍送上花籃祝福連戰夫婦“鑽石週年誌慶”，久未露面的鴻海創辦人郭台銘，雖然人未到場，但也送花籃祝賀，寫下“九秩壽誕，天賜遐齡，鑽石婚婚宴，華堂滿福。”