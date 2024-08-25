盧秀燕選大位要先爭黨魁？洪秀柱：見仁見智

洪秀柱強調，只要願意為黨承擔，她都支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席連戰夫婦24日晚在台北市五星級酒店寒舍艾美，擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴。國民黨前主席洪秀柱出席時向媒體表示，先祝福連戰夫妻“健康平安、長命百歲、百年好合”，接著幽默地說“鑽石婚，不能祝賀早生貴子”讓現場媒體也呵呵笑。



至於媒體追問，是否支持黨籍台中市長盧秀燕選黨主席？洪秀柱說，每個人想付出，她都祝福。但如想選大位是否要先選黨主席？洪秀柱認為，有的人覺得和一起比較好，分開也沒問題，如果說每個人把自己的職務和分寸搞得很清楚的話，也不會有什麼太大的問題，“看人啦，見仁見智”。



國民黨主席將在明年改選，近期屢次傳出盧秀燕有意角逐，為了布局2028年大選？洪秀柱強調，每個願意為黨承擔、負擔重任的，她都肯定、都支持。



連戰24日晚宴請的藍營要角包括蕭萬長、前“立法院長”王金平、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、前“考試院長”關中、前“監察院長”錢復、前台北市長郝龍斌、前台中市胡志強和國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷、台中“立委”黃健豪、廖偉翔、新北“立委”張智倫、葉元之等都到場祝賀。