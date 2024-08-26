曹校章：基隆深圳深化交流　官方應多鬆綁

台灣海洋大學海洋休閒產業暨發展中心主任曹校章接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月26日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，中國國民黨籍基隆市長謝國樑去年赴深圳參加基隆、深圳的海峽兩岸港口城市論壇，促進交流。曾一同前往的台灣海洋大學海洋休閒產業暨發展中心主任曹校章接受中評社專訪表示，深圳地大物博、周邊建設令人驚嘆，基隆則是擁有軟實力，彼此教學相長，受益良多，但考量兩岸仍有政治因素影響，他期盼賴政府應該要再更多鬆綁，讓兩座城市師生可互訪。



曹校章，出生於宜蘭，台灣師範大學體育研究所博士，現任海大共同教學中心體育教育組教授，曾任崇右技術學院室觀光產業學系兼任副教授、醒吾科技大學體育室兼任副教授、基隆市政府全中運亮點奪金計劃主持人、“海洋委員會”海洋保育暑淨海大聯盟擴展計劃主持人等，擁有橄欖球、救生員、獨木舟、帆船、水上摩托車、潛水、遊艇等運動教練、裁判證照。



謝國樑去年11月10至12日赴深圳參加論壇，偕基隆市、桃園市、花蓮縣府、海洋大學、銘傳大學等學研單位，與深圳市長覃偉中及深圳的學研單位會面，參加“港城相融、攜手共贏，海峽兩岸港口城市論壇”，針對海洋相關經濟、教育、文化、產業、運輸、環保各方面進行交流。曹校章代表海大隨團前往。



兩岸關係冷，彼此官方交流管道僅剩台北、上海雙城論壇，以及去年首辦的基隆、深圳海港城市論壇。曹校章表示，他認為基隆、深圳有這樣的論壇管道是很好的，在去深圳之前，就開了很多會，不是以政治為主，而是實際的兩市交流，有簽訂了包括運輸、能源、貨運、商港、教育、環境等10項合作備忘錄，基隆、深圳互有強項，他希望不會衹有一次會面，應持續雙面互動交流，師生互訪。



曹校章向中評社說，他認為去年這樣舉辦是很好的，應該要持續，但可能受到目前兩岸時局限制，他希望賴政府可考量，針對兩岸政策應多鬆綁、解套，先從基隆、深圳的交換學生開始，在延伸到兩岸海港城市的商業。台灣在深圳也有設廠，應持續交流，彼此才會有正向觀念融合。在全球化的情況下，兩岸交流是無法切割，他也覺得不要只停留在論壇，還要有其他實質作為，謝國樑去年辦得很不錯。

