中評關注：綠高雄、新北初選會改用喬的？

賴清德昨天回台南，有意競選台南市長的陳亭妃、林俊憲、王定宇一路緊跟賴。（照片：府方提供） 中評社台北8月26日電（記者 黃筱筠）賴清德日前幾次在民進黨中常會提到，希望2026縣市長選舉不需要提早開始。但高雄市長陳其邁贊成初選提早，曾任民進黨秘書長，與賴結盟的海基會副董事長羅文嘉也認同應趁早部署。兩人希望提早決定2026人選，避免最後因初選造成黨內裂痕無法修補。賴的提醒，無非希望黨內能夠節制，避免初選刀刀見骨，但賴不急著出初選，也會讓黨內擔心初選恐遭到沒收，尤其是羅文嘉首先點到新北市，接著高雄市，是否代表這兩“直轄市”可能協調取代初選。



賴清德昨天回到台南“台灣首廟天壇”及“下大道良皇宮”參香暨揭匾，有意參選台南市長的“立委”林俊憲、陳亭妃與王定宇都緊緊跟著賴清德。尤其是，賴子弟兵林俊憲以及被“正國會”除名的陳亭妃兩人輪流站到賴旁邊，拉抬自己聲勢。



2026台南市長初選早就已經開始，之前颱風造成台南大淹水，許多地方農作遭到損害，當時林俊憲與賴系“立委”郭國文就提到希望某“立委”不要重複勘災，指的就是陳亭妃。而賴系“立委”林宜瑾“國會”與地方服務處日前遭到搜索，恐涉及助理詐領的事件，林俊憲陣營就暗指是與陳亭妃關係好的前台南議會高層掌握各議員的資訊，這個說法暗指前議長郭信良。



陳亭妃昨天受訪更直白說，現階段所有人就不要再拿賴清德看板到處對外宣傳，因為賴清德態度很清楚，基本上要求大家就是不談論2026，一切都尊重黨主席。陳的說法也是暗指林俊憲掛著與賴清德的合照當成宣傳。林俊憲與陳亭妃雙方開撕，幾乎已經毫不避諱。



據了解，賴清德在中常會一開始希望大家不要提早進入2026選舉，主要是當時有“小花媽”之稱的前“勞動部長”許銘春宣布參選，賴不希望黨內有人這麼公開宣佈，還暗指冬至都還沒有到，不用這麼急著搓湯圓。這個說法令外界聯想是否暗酸某人有“搓湯圓”（指用利益勸退對手，以降低競爭壓力）之嫌。



賴清德不希望大家這麼急著開始投入2026大選，畢竟還有2年多，現在就開始升溫選舉，外界觀感不佳。但高雄市與台南市民進黨長期執政，只要過了黨內初選，要贏得勝選就非常容易，黨內競爭激烈可想而知。