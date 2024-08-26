李四川提罷韓沒後悔藥　高雄藍綠掀口水戰

國民黨高雄市議員許采蓁透過自錄影片回應。（中評社） 中評社高雄8月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，同黨的台北市副市長李四川25日站台挺謝國樑時提到“很多高雄市民現在才後悔罷韓”，此話引發高雄藍綠口水戰。民進黨高雄市黨部主委黃文益、綠委邱議瑩、綠議員邱俊憲連番回應，甚至反諷是後悔2018投韓。藍議員許采蓁則反擊“陳其邁基本功破功，民進黨一直在還韓國瑜公道。”



罷免國民黨籍基隆市長謝國樑將於10月13日舉行投票，同黨的台北市副市長李四川25日呼籲市民出來投不同意票，有很多（高雄）市民現在才後悔（指韓國瑜罷免案），但世上沒有後悔的藥。李四川曾在前高雄市長韓國瑜時期擔任高雄市副市長。



李四川重提罷韓一事，引發高雄綠營連環回應。民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益25日表示，韓國瑜的政見，無論是愛情摩天輪、賽馬場、挖石油還是F1賽車，都沒有看到具體作為；陳其邁則是在補選上任後2年拚4年，真正爭取到台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代基礎。



民進黨高雄市議員邱俊憲在臉書發文表示，陳其邁在今年6月媒體縣市長滿意度調查中，施政滿意度達71.3%，相對於當初韓國瑜當高雄市長時，曾在縣市評比中，倒數最後1名過，顯見陳其邁在各項評比、民調上，不只是超越韓前市長，更是超越選舉時的藍綠支持度。



民進黨“立委”邱議瑩也調侃“川伯，你大錯特錯，不要再來，高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了2年才大爆發‧”邱議瑩又指，李四川可能有心選新北市長，但現在還是台北市副市長，多把時間及關注用在輔佐台北市政，而陳其邁時期高雄的進步，以及韓國瑜時期高雄的停滯，高雄市民自有公道。



對此，國民黨高雄市議員許采蓁也透過自錄影片向媒體回應，她表示，當年罷韓有很多因素，但可以看到，當年韓市長被拿來攻擊的每件事，都一件一件被高雄市政府還給他公道，當年民進黨說路平、燈亮、水溝通只是基本功，還說愛河因為韓國瑜變色，說韓國瑜上任就有登革熱，時過境遷，高雄大淹水大家才發現，並不是每個人都能做好基本功，也發現愛河本來就會變色，就連登革熱都比韓國瑜在任的時候更嚴重。



許采蓁更反諷，高雄市民有沒有後悔，市民心裡最清楚，但民進黨一直在還當初的韓國瑜市長公道。