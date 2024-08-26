3嫡系落馬劍指賴？沈富雄批國民黨搞錯重點　

沈富雄。（截自“TVBS戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北8月26日電／民進黨過去1周內先後爆出，“行政院”前發言人陳宗彥涉及性招待遭南檢回馬槍起訴，“立委”林宜瑾疑涉詐領助理費遭檢方訊問後交保，李孟諺因婚外情請辭“交通部長”，台南幫3人落馬，被外界指是綠營派系內鬥。對此，前“立委”沈富雄25日表示，如果他們有犯罪，有這些嫌疑，這層次遠比內鬥還要高，國民黨為什麼不去強調這些人罪惡萬端，而去強調這是民進黨在底下的內鬥，完全把這重要性顛倒了”。



沈富雄說，“國民黨要小心了，如果台南幫現在這些案子是都不太重要的，其他大案還沒破案、還沒清理，如果有一天這些大案都處理破案了，那時候賴清德對你們的2028就像銅牆鐵壁，要動他已經不可能了”。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄25日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，“現在這些事情，國民黨強調的都是派系內鬥，如果他們沒有犯罪，從何談到內鬥？如果他們有犯罪，有這些嫌疑，這層次遠比內鬥還要高，國民黨為什麼不去強調這些人罪惡萬端，而去強調這是民進黨在底下的內鬥，完全把這重要性顛倒了”。



沈富雄最後更示警，“國民黨要小心了，如果台南幫現在這些案子是都不太重要的，其他大案還沒破案、還沒清理，如果有一天這些大案都處理破案了，那時候賴清德對你們的2028就像銅牆鐵壁，要動他已經不可能了，國民黨很喜歡強調內鬥，為什麼不是強調是壞？”