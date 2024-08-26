和柯文哲關係有變？蔡壁如一句話曝實情

台灣民眾黨創新創業委員會18日在台南舉辦青年創業論壇，主委蔡壁如（左一）與黨主席柯文哲（左二）出席。（照片：民眾黨台南市黨部提供資料照） 中評社台北8月26日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，台中市府顧問、前民眾黨籍“立委”蔡壁如和柯文哲的關係也成為焦點。對此，蔡壁如25日在網路節目表示，其實她和柯文哲的關係應該是沒變，但是柯文哲最近看到她，就有點比較有意無意。



蔡壁如最近與柯文哲同台的場合是18日台灣民眾黨創新創業委員會在台南舉辦青年創業論壇，蔡壁如是主委。



蔡壁如25日在網路節目《下班瀚你聊》被問到，你跟柯文哲關係有變嗎？蔡壁如表示，其實應該是關係沒變，但是柯文哲最近看到她，就有點比較有意無意。就是柯文哲現在碰到心煩的事情，柯文哲也怕她去碰觸說“你怎麼一件事情搞成這樣”，但是她不會問。在那個場合裡頭，你再去講讓他心煩的事情，也沒必要。



蔡壁如說，此時此刻她可能沒有辦法回到民眾黨中央，她相信柯文哲有能力處理這一次危機，他只要靜下心來，好好的一條一條的解決，應該可以度過危機。



蔡壁如也說，去年12月，她台中競選總部開幕時，柯文哲有去。還有一次是韓國瑜要來幫忙造勢，她有跟柯文哲說，柯文哲就說他不要來。因為韓國瑜的行程，一定是兩三個禮拜前就排定了，我們第一時間就會告訴柯文哲。