柯文哲5月砸現金買商辦　綠議員呼籲檢調查

台北市綠議員林延鳳踢爆，柯文哲早在今年5月就買了位於立院附近4300萬元的房。（照:截自林延鳳臉書） 中評社台北8月26日電／民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，台灣民眾黨主席柯文哲在今年5月10日就以本人名義，新台幣4300萬元買下“立法院”附近的48.76坪商辦，質疑柯的錢從哪來？林延鳳更直指，經查，柯文哲夫妻名下房產貸款全清、最新財產申報存款僅2464萬元，質疑柯文哲購置商辦的4300萬元現金“錢從哪裡來？”呼籲檢調盡速展開調查。



關於柯文哲購入的這棟位在中正區“林森濟南路口”的濟南大樓，林延鳳指出，此處與“立法院”僅200公尺遠，和陳佩琪7月看過的“元利群英”1.2億豪宅更僅距140公尺，三者都是位在濟南路一段同側“厝邊”，與位於杭州南路一段的民眾黨中央黨部也只要450公尺，步行10分鐘內即可到達，非常符合柯氏夫妻之“需求”。



林延鳳26日召開記者會，指出柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元購入位於台北市中正區林森南路10號3樓的48.76坪商辦，根據第二類戶籍謄本比對，所有權人就是柯文哲本人，且該謄本上無“他項權利部”，顯見是在無任何貸款的情況下購入；經查其信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款，代表柯文哲就是以4300萬元現金購入該處。



林延鳳提及，但對比柯文哲2023年11月20日財產申報，兩夫婦存款僅2464萬元，質疑就算柯氏夫妻有免予申報99萬9999元現金上限（100萬元以上即應申報），或者把95.4萬元基金全賣掉，都不夠買；且柯文哲買了一處商辦還不夠，陳佩琪還要繼續去看1.2億元豪宅，不僅坐實過往爆料人士指控陳看房“不只一戶”是真的，更證明柯氏夫婦實質上所控制檯面下資金“超乎外界想像”，恐達數億元之譜。

