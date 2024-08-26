陳智菡嗆市府顧問別插手黨務　蔡壁如回應

蔡壁如。(中評社 資料照) 中評社台北8月26日電／台中市政府顧問、前民眾黨籍立委蔡壁如24日在網路政論節目喊話黨內“戰狼”出戰2026年選舉，但卻遭被稱為“戰狼”的民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡回嗆，有給職顧問不能插手黨務。蔡壁如今日回應，上節目都是利用下班及假日，萬一市府要她辭去有給職市政顧問，她也不會戀棧，會“知所進退”，但目前重要的是將遊戲規則搞清楚。



陳智菡昨日指出，蔡顧問可能在節目上，對很多黨內事務有所指教，而她在訪問中提到的事，很多違背因果關係，且顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，也無法參加民眾黨高層黨務工作。



蔡壁如指出，擔任市府有給職顧問，她謹守上班時間不得從事公務以外的事情，談話性節目或網路節目都是利用下班及假日。她在節目中稱的“戰狼”，就看誰有這個稱號，強調凡是有征戰能力的民眾黨成員，2026年都應該出來戰，她只是身為黨員對黨提出一些建議，對於陳智菡的說法，她不想回應。



根據《自由時報》報導，蔡壁如說，最近有人透過1999向台中市政府檢舉她於3月8日南下雲林為候選人到夜市發放玫瑰，甚至上談話性節目算兼職，但她一向恪守公務人員服務法，只是利用下班或假日時間做這些事，上班時間不是在市府辦公室，就是跟隨市長行程或參加責任區的里鄰長研習、區擴大會議或會勘等。

