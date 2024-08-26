綠曝柯買千萬商辦　柯：循例運用選舉補助款

台北市綠議員林延鳳召開記者會，質疑柯文哲以本人名義，用4300萬元現金購入商辦，錢從何處來。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案。民進黨籍台北市議員林延鳳上午召開記者會加碼踢爆，柯文哲今年5月早已用個人名義，花4300萬元新台幣購入“立院”附近的商業辦公空間，但柯去年財產申報僅2464萬，質疑手上怎會有那麼多現金？錢從哪來？是否來源不明，或與木可公關公司、市長任內圖利有關？



柯文哲上午受訪回應表示，選舉補助款有參照其他黨的一些慣例，在民眾黨的規定是，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，參考其他以前大選候選人例子，他是用那筆錢設個人辦公室，“長期要用的”。據指出，2024大選過後，柯文哲領取選舉補助款約新台幣1億1千萬元，依照民眾黨規定，這筆錢要繳交三分之一給黨中央使用，剩下大約7333萬元可以由柯文哲自行運用。



林延鳳今日上午在民進黨台北市議會黨團辦公室開“踢爆！柯文哲回應看房爭議，滿口謊言！”記者會，質疑柯文哲今年5月偷偷買房子，錢從哪裡來？籲請檢調速查金源。林延鳳質疑，柯5月10日以本人名義，用4300萬元購入位於“林森濟南路口”濟南大樓三樓的48.76坪商辦，但柯夫婦去年在候選人財產申報存款僅2464萬元，為何能夠在無任何貸款的情形下購入該房？且在購房後的近3個月內，陳佩琪還繼續去周邊看億元以上豪宅，手上有那麼多現金，若非選前申報不實，就是有疑似收受不明鉅額資金、逃避贈與稅、規避政治獻金法。



林延鳳說，相關資金來源令人懷疑可能還與木可風波、智堯人頭公司，或柯競總假帳門短差的金額、甚至擔任市⻑時的圖利案等都有關。籲請檢調應儘快追查。

