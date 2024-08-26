調查官竟教唆栽贓張麗善！藍：須追藏鏡人

國民黨團26日召開“調查官涉教唆栽贓、偽證調差了事？無人負責”？記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月26日電（記者 楊騰凱）台灣“調查局”爆發調查官涉嫌教唆做偽證，栽贓中國國民黨籍雲林縣長張麗善2022連任期間賄選，後來該調查官遭到起訴。國民黨“立法院”黨團26日召開記者會痛批此案駭人聽聞，司法敗類介入選舉，想整人想到瘋了。黨團一定會追查背後的藏鏡人。



國民黨團今召開“調查官涉教唆栽贓、偽證調差了事？無人負責”？記者會，黨團副書記長王鴻薇主持，副書記長張嘉郡、“立委”翁曉玲出席。



張麗善2018年當選雲林縣長，2022連任成功。



“調查局”雲林縣站前調查官陳文維於2022年地方選舉期間，疑似教唆北港鎮長候選人蕭美文涉賄選案相關在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票。陳文維“下指導棋”過程全遭錄音，遭雲林地檢署依教唆偽證、洩密等罪起訴。陳文維後來調離雲林縣調查站，改至“調查局”本部兩岸情勢研析處任職。



王鴻薇表示，司法人員竟然叫唆偽證，誣指候選人賄選，實在駭人聽聞，想要整人想到瘋了嗎？此次有調查官誣陷張麗善賄選，雲林地檢署第一時間並沒有起訴，是後來經過台南“高檢署”再議後，雲林地檢署才起訴。大家過去長期質疑政治力透過司法介入選舉，在這次事件中表露無遺，所以今天記者會主要訴求就是要控訴司法敗類介入選舉，國民黨要求“法務部”、“調查局”要講清楚，尤其此案有沒有藏鏡人在幕後指使，一定要查清楚。



王鴻薇強調，她不相信此案後面沒有藏鏡人，後面的藏鏡人也有必要追出來，國民黨會追究到底。

