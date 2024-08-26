白議員林珍羽揭民眾黨兩大錯誤　支持者失望

台北市民眾黨籍議員林珍羽。（截自“TVBS戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北8月26日電／台灣民眾黨選戰獻金風暴案持續，黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪房產議題也延燒，民眾黨籍台北市議員林珍羽昨天表示，近日很多民眾黨支持者確實很失望，她在政論節目中也點出了黨在這次事件中犯下的兩大錯誤。



林珍羽的父親林國成為民眾黨不分區“立委”。



“我說真的，這陣子外界觀感很不好，對民眾黨絕對是重傷”，林珍羽25日在政論節目《TVBS戰情室》指出，從帳務爭議爆發到現在，民眾黨確實做得不好、有兩大錯誤：首先，柯文哲過去一直給人小氣、節儉的形象，但為什麼在選戰政治獻金高達有10萬筆的情況下，卻是如此便宜行事？照理說，應該是花錢請專業團隊，而非只是交給財務長處理。



第二，民眾黨在危機處理的能力上還有很大的進步空間；現在不是一句“錢沒有落入任何人的口袋”就能解釋清楚，民眾黨該花更多心力讓支持者知道整個政治獻金的問題，並且面對、改進做錯帳、漏報帳的問題。



《中時新聞網》報導，林珍羽表示，自己同樣接收到非常多支持者的失望、難過情緒，他們認為，民眾黨在事發第一時間就把事情處理好，而不是讓它演變成現在的局面。她提到，自己相信民眾黨一開始有找到第三方公正單位，而究竟是哪個環節出了錯誤，競辦必需說明清楚，才能讓支持者重拾信心。