張啟楷：美國大選有三大變數要密切關注

白委張啟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月26日電（記者 張嘉文）針對美國大選，台灣民眾黨“立委”張啟楷今天出席座談表示，有三大變數可能影響這場大選，包括一、獨立參選人小羅勃甘迺迪轉支持共和黨候選人特朗普對搖擺州的影響；二、9月10日的特朗普和民主黨候選人賀錦麗的辯論結果；三、美國經濟發展、通膨狀況在未來100天是否有緩和跡象，這對執政的民主黨會是很大的包袱。



亞太青年協會主辦，國民黨青年團、民進黨青年發展部和民眾黨青年部合辦的“一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣 ”座談會今天在“立法院”群賢樓召開，民進黨“立委”王定宇、中國國民黨智庫副執行長凌濤和民眾黨“立委”張啟楷出席致詞。



也邀請民眾黨“立委”陳昭姿、民進黨國際部副主任陳文昊、國民黨國際部助理主任須予謙、民主黨代表 John Eastwood 律師、共和黨代表 Ross Feingold 律師以及陽明交通大學副教授邱奕宏等人與談。



張啟楷在會中表示，美國大選8月有很大變化，有美媒在三天前綜合全部民調，民主黨賀錦麗以48.4%贏過共和黨特朗普的45.3%。這對於10多天前氣勢非常旺，且遭逢暗殺活下來的特朗普可能完全沒想到，雖然兩者的民調數字差距不大，但整體趨勢就是賀錦麗民調已經追上來了。

